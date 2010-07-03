Полиция ищет взрывное устройство в столичной сети магазинов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники экстренных служб поверяют информацию об угрозе взрыва в одной из точек сети универмагов распродаж Familia. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение о взрывном устройстве поступило в полицию от анонимного источника. Адрес магазина не уточнили, по этой причине сейчас проверяются все точки торговой сети в столице и Московской области.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.