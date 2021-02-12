Задержаны двое участников вооруженного мятежа в Дагестане в 1999 году

Фото: СК РФ

В Ставропольском крае задержаны двое участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК и Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Следственными органами получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева", – говорится в сообщении пресс-службы СК.

Как отметили в ФСБ, во взаимодействии с МВД и при силовой поддержке Росгвардии Терекбаев и Авезов задержаны.

Уточняется, что задержанным предъявили обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь военнослужащих".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в военный суд уголовное дело участников вооруженного мятежа в Дагестане в 1999 году.

По версии следствия, обвиняемые в составе одной из банд Басаева и Хаттаба в 1999 году напали на военнослужащих РФ на территории Ботлихского района Дагестана. Вследствие этой атаки погибли 33 человека, еще 34 были ранены.

