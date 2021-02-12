Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:17

Задержаны двое участников вооруженного мятежа в Дагестане в 1999 году

происшествия

Фото: СК РФ

В Ставропольском крае задержаны двое участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК и Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Следственными органами получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева", – говорится в сообщении пресс-службы СК.

Как отметили в ФСБ, во взаимодействии с МВД и при силовой поддержке Росгвардии Терекбаев и Авезов задержаны.

Уточняется, что задержанным предъявили обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь военнослужащих".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в военный суд уголовное дело участников вооруженного мятежа в Дагестане в 1999 году.

По версии следствия, обвиняемые в составе одной из банд Басаева и Хаттаба в 1999 году напали на военнослужащих РФ на территории Ботлихского района Дагестана. Вследствие этой атаки погибли 33 человека, еще 34 были ранены.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать