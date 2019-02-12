Мужчина сломал ребро при падении на пути на станции метро "Славянский бульвар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Мужчина оступился и упал на пути на станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро, сообщает Агентство "Москва".

Дежурившие на платформе полицейские вызвали скорую помощь. Чтобы достать мужчину, было снято напряжение с жесткого пути.

Пострадавший – 62-летний мужчина из Дмитровского округа Подмосковья. У него диагностированы перелом ребра, ушибы и растяжение мягких тканей.

Как рассказал пассажир, когда он проходил по краю платформы, у него закружилась голова и он упал на жесткий путь. Мужчине оказали первую помощь и направили в городскую клиническую больницу №71.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста поезда. Заказан видеообзор с камеры наблюдения. Информация об инциденте направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии.