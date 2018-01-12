"Аэрофлот" намерен взыскать с жены Аршавина расходы на задержку рейса

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"Аэрофлот" намерен через суд взыскать с супруги футболиста Андрея Аршавина расходы за задержку рейса 6 января.

"Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Алисы Аршавиной пострадали более 100 пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы", – сообщается на сайте авиакомпании.

В заявлении говорится, что пассажиры, летевшие вместе с Аршавиной, вынуждены были ждать вылета более 1,5 часов.

"Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету", – отмечает пресс-служба перевозчика.

В "Аэрофлоте" заявили, что понесли дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа и выгрузка багажа.

Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать.

В авиакомпании подчеркивают, что если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, "Аэрофлот" воспользовался бы своим правом для внесения жены футболиста в "черный список".

Женщину вместе с детьми сняли с рейса Москва – Алматы. Пассажирка попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в "эконом". Затем Аршавина отказалась пристегиваться при подготовке самолета ко взлету.

Представители авиакомпании подчеркнули, что пассажирка не раз получала предупреждения экипажа о недопустимости подобных действий. Аршавина, в свою очередь, обвинила сотрудницу авиакомпании "Аэрофлот" в нанесении вреда здоровью ее 10-месячного ребенка.