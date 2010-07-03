Неизвестный прострелил мужчине шею на Каширском шоссе

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Москвича госпитализировали с огнестрельным ранением шеи в столичном районе Орехово-Борисово Северное, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 5 апреля. Возле подъезда жилого дома на Каширском шоссе, 80, корпуса 2, обнаружили мужчину 1978 года рождения с ранением. Его доставили в больницу.

По данным следствия, неизвестный в результате внезапно возникших неприязненных отношений выстрелил потерпевшему в гортань и скрылся. С места происшествия правоохранители изъяли гильзу "АКБС РА" калибра 9 миллиметров, а также резиновую пулю и стеклянную бутылку объемом 0,5 литра.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.