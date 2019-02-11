Виновника "живого щита" под Владимиром арестовали

Ленинский районный суд Владимира назначил наказание водителю, который 10 февраля устроил опасную гонку на трассе М-7 "Волга". Водитель арестован на семь суток.

"За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, данный гражданин подвергнут административному наказанию в виде административного ареста на срок 7 суток", – сказано в сообщении пресс-службы областного МВД, передает "Интерфакс".

Проверка ЧП показала, что водитель такси – житель Волгограда 1990 года рождения – ранее уже несколько раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Также его лишали права управления транспортным средством.

В минувшее воскресенье, 10 февраля, сотрудники ДПС во Владимирской области выстроились в "живой щит" из проезжавших мимо машин, чтобы поймать опасного лихача.

Водитель несколько раз нарушил правила, пока ехал по федеральной трассе М-7 "Волга". Он не остановился по требованию ГИБДД, выехал на встречную полосу, проехал перекресток на красный свет.

После ЧП руководство МВД России направило во Владимирскую область специальную комиссию для выяснения обстоятельств происшествия.