Движение по улице Большие Каменщики ограничено из-за пожара

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Движение по улице Большие Каменщики в сторону центра ограничено из-за возгорания в доме №15, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Проехать можно только по одному ряду. Кроме того, полностью перекрыто движение по переулку Маяковского.

Водителей просят объезжать по улицам Гвоздева и Воронцовской. На месте работают оперативные службы.

Из-за возгорания в доме 15 по ул. Большие Каменщики движение в сторону центра ограничено до одного ряда. Движение по переулку Маяковского полностью перекрыто. Объезжайте по ул. Гвоздева и Воронцовской. На месте работают оперативные службы. — ЦОДД (@gucodd) 11 февраля 2019 г.



Пожар возник в квартире жилого дома на девятом этаже. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров.