Жилой дом загорелся в центре Москвы

Пожар возник в жилом доме на улице Большие Каменщики в центре столицы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, полыхает квартира на девятом этаже. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

Шесть человек спасли из квартир с этажей выше, отметили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах, проводится эвакуация жильцов с соседних и верхних этажей, в подъезде на девятом этаже стоит плотное задымление.