Самолет аварийно сел в Ульяновске

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В аэропорту Ульяновска совершил аварийную посадку самолет Ту-204 из-за проблем с шасси. На борту лайнера находилось восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Предварительно, после взлета не убралось шасси", – сказал собеседник агентства.

На данным момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщили агентству в пресс-службе предприятия "Авиастар-СП", в структуру которого входит аэропорт Ульяновск-Восточный, посадку совершил лайнер Ту-214, а не Ту-204.