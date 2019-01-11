Спасатели вытащили женщину из полыньи на Москве-реке

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась в полынью на Москве-реке. ЧП произошло в Серебряном бору, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Как рассказали в МЧС, патрулируя акваторию Москвы-реки, сотрудники поисково-спасательной станции "Серебряный бор" заметили женщину, которая провалилась под лед. "Оперативно прибывшие спасатели достали с поверхности воды человека", − отметили в ведомстве.

На спасательной станции женщине оказали первую помощь. От госпитализации она отказалась.