СК начал проверку по факту смерти пассажирки рейса Москва-Симферополь

10 августа, 19:10
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следствие проверяет обстоятельства смерти женщины на борту рейса Москва-Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Как рассказали в ведомстве Агентству "Москва", 10 августа самолет авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту Москва-Симферополь, вынужденно сел в аэропорту Платов, на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка.
По предварительным данным, причиной смерти женщины стал инфаркт миокарда.
Ранее в Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за одной пассажирки, у которой прямо во время полета начались роды. По последним данным, и ребенок, и мама чувствуют себя хорошо.
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