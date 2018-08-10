СК начал проверку по факту смерти пассажирки рейса Москва-Симферополь

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие проверяет обстоятельства смерти женщины на борту рейса Москва-Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как рассказали в ведомстве Агентству "Москва", 10 августа самолет авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту Москва-Симферополь, вынужденно сел в аэропорту Платов, на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стал инфаркт миокарда.

Ранее в Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за одной пассажирки, у которой прямо во время полета начались роды. По последним данным, и ребенок, и мама чувствуют себя хорошо.