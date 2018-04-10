Пострадавшие при пожаре в ТЦ "Персей для детей" спасатели остаются в больнице

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Трое спасателей, которые пострадали при пожаре в ТЦ "Персей для детей", остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в справочной НИИ имени Склифосовского.

"Все трое по-прежнему в ожоговом отделении. Их состояние оценивается как средней тяжести, температура нормальная", – сказали в медучреждении.

Инцидент произошел 4 апреля. В результате пожара пострадали пять сотрудников МЧС. Погиб один сотрудник торгового центра. Получивших ранения спасателей навестил Сергей Собянин. Семье погибшего при пожаре мужчины власти Москвы выплатят миллион рублей.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.

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