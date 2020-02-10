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Движение на Пятницком шоссе восстановлено после ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"Последствия ДТП устранены, движение восстановлено в полном объеме", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Пятницком шоссе в районе дома 18 произошла авария. На данном участке дороги было ограничено движение. В результате аварии никто не пострадал.

Утром 10 февраля авария случилась на Кутузовском проспекте, там столкнулись микроавтобус и такси. Один человек погиб, это водитель такси. Еще пятеро пострадали, в том числе четыре гражданина Белоруссии.

Микроавтобус поднимали при помощи крана. Движение на участке из-за происшествия было затруднено, сейчас оно восстановлено.

