Возгорание произошло в ресторане в центре Москвы

Фото: скриншот телеканала Москва 24

В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах города.

По предварительным данным, пожар произошел в ресторане, расположенном в доме № 20 , строение 1 на улице Петровка. "В здании наблюдается плотное задымление", − добавил собеседник агентства.

Как сообщает телеканал Москва 24, возгорание удалось ликвидировать.