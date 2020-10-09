В Дагестане госпитализированы 42 ребенка с признаками отравления

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42 ребенка были доставлены в больницы Дагестана. Их госпитализировали с признаками отравления, заявили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка", – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, состояние маленьких пациентов в настоящий момент оценивают как средней степени тяжести.

Врачи предоставляют пациентам помощь в полном объеме, добавили в пресс-службе. Отмечается, что у ребят уже взяли все анализы, в скором времени будут готовы результаты.

Ранее в Псковской области госпитализировали 13 школьников, потерявших сознание на линейке. Инцидент произошел в школе № 7 в городе Великие Луки.