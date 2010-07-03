Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:11

Из магазина в Москве украли конструктор Lego за 40 тысяч рублей

происшествия

11:11

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о краже конструктора из "Центрального детского магазина" на Лубянской площади.

Преступление было совершено в пятницу, 6 сентября.

"Неизвестный похитил конструктор Lego Mindstorms ev3v112. Ущерб составил 40 тысяч 171 рубль 76 копеек", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы полиции.

На сайте магазина говорится, что Lego Mindstorms – робототехнический конструктор для детей в возрасте от 10 лет. В качестве строительных блоков для робота используются детали LEGO Techniс. Робота можно научить получать информацию из окружающей среды и реагировать на нее. Для этого используются специальные устройства – сенсоры, которые позволяют определять цвет, освещенность, расстояние до ближайших предметов и многое другое. Реагировать на "раздражители" робот может с помощью моторов – либо уехать куда-нибудь, либо что-нибудь сделать – например, укусить обидчика за палец.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован злоумышленник, который обворовал гримерку кинозвезд. Артист криминального жанра, судя по записям с камер наблюдения, сам умело сыграл роль. С невозмутимым видом проник на площадку как член съемочной группы. Гаджеты пропали у режиссера Федора Бондарчука и худрука "Театра наций" Евгения Миронова.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика