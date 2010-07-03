Из магазина в Москве украли конструктор Lego за 40 тысяч рублей

11:11
11:11
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о краже конструктора из "Центрального детского магазина" на Лубянской площади.
Преступление было совершено в пятницу, 6 сентября.
"Неизвестный похитил конструктор Lego Mindstorms ev3v112. Ущерб составил 40 тысяч 171 рубль 76 копеек", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы полиции.
На сайте магазина говорится, что Lego Mindstorms – робототехнический конструктор для детей в возрасте от 10 лет. В качестве строительных блоков для робота используются детали LEGO Techniс. Робота можно научить получать информацию из окружающей среды и реагировать на нее. Для этого используются специальные устройства – сенсоры, которые позволяют определять цвет, освещенность, расстояние до ближайших предметов и многое другое. Реагировать на "раздражители" робот может с помощью моторов – либо уехать куда-нибудь, либо что-нибудь сделать – например, укусить обидчика за палец.
Ранее сообщалось, что в Москве арестован злоумышленник, который обворовал гримерку кинозвезд. Артист криминального жанра, судя по записям с камер наблюдения, сам умело сыграл роль. С невозмутимым видом проник на площадку как член съемочной группы. Гаджеты пропали у режиссера Федора Бондарчука и худрука "Театра наций" Евгения Миронова.
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