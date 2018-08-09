В стамбульском аэропорту столкнулись два пассажирских самолета

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Инцидент произошел между лайнерами марокканской авиакомпании Royal Air Moroc и турецкой Turkish Airlines.

При происшествии никто не пострадал, сообщает Hurriyet. Марокканский самолет, направлявшийся в Касабланку, во время руления при подготовке к взлету задел хвостовую часть турецкого Boeing-777, стоявшего у терминала. Он должен был принимать пассажиров на рейс в Афины.

Повреждения обоих лайнеров были незначительными. Пассажиров Turkish Airlines отправили в Грецию другим самолетом. Инцидент расследуют.