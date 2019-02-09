Сразу семь следователей написали коллективное заявление об увольнении. Перед этим в отставку подал их начальник, а потом и его заместитель.
Как сообщает телеканал Москва 24, изначально документу не дали ход, так как он якобы неправильно оформлен.
Среди тех, кто захотел уйти, Левон Агаджанян. Он расследовал громкие дела, последнее из которых перестрелка в Москва-Сити. Предварительно, причиной демарша стали плохие результаты именно по этому делу.
По некоторым данным, заявления об увольнении все-таки подписали и вскоре семь сотрудников покинут комитет. Ситуацию изучат в главке.
Семь следователей написали коллективное заявление об отставке из СК по Москве
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.