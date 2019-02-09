Семь следователей написали коллективное заявление об отставке из СК по Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сразу семь следователей написали коллективное заявление об увольнении. Перед этим в отставку подал их начальник, а потом и его заместитель.

Как сообщает телеканал Москва 24, изначально документу не дали ход, так как он якобы неправильно оформлен.

Среди тех, кто захотел уйти, Левон Агаджанян. Он расследовал громкие дела, последнее из которых перестрелка в Москва-Сити. Предварительно, причиной демарша стали плохие результаты именно по этому делу.

По некоторым данным, заявления об увольнении все-таки подписали и вскоре семь сотрудников покинут комитет. Ситуацию изучат в главке.