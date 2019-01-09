Неизвестный устроил стрельбу и украл деньги из салона связи в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата в салоне "Связной" в ТиНАО, украл деньги и сбежал с места происшествия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В городе Московский неизвестный с автоматом зашел в "Связной", произвел несколько выстрелов и забрал из офиса деньги, после чего скрылся", – сообщил собеседник агентства.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Свидетели случившегося описали преступника как мужчину "пухлого телосложения", у которого был пестрый шарф.