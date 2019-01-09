СК начал проверку после гибели человека при пожаре в СВАО

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Следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Как уточнили в ведомстве, после тушения пожара в квартире обнаружили тело мужчины 1969 года рождения. СК организовал доследственную проверку.

По данным пресс-службы, сотрудники ведомства уже работают на месте пожара. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в доме на улице Милашенкова в СВАО погиб человек. По информации МЧС, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров.