Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

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В результате пожара на северо-востоке Москвы погиб один человек. По информации ГУ МЧС, инцидент произошел в доме на улице Милашенкова.

Возгорание произошло в одной из квартир – там горели личные вещи и мебель на площади около 5 квадратных метров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя спасательного ведомства. ЧП удалось ликвидировать к 16:29 по местному времени.