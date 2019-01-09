При пожаре в бытовке в ТиНАО погиб один человек

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В результате пожара в бытовке в ТиНАО погиб один человек, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, 8 января 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании объекта в деревне Лапшинка.

По указанному адресу располагалась металлическая бесхозная бытовка. Внутри помещения огонь распространился на 6 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб.

В настоящий момент возгорание ликвидировано.