Неизвестный открыл стрельбу около библиотеки во Флориде

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Неизвестный открыл стрельбу возле библиотеки в американском городе Форт-Лодердейл штата Флорида. Ранение получил один человек, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел вечером во вторник, 7 августа. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, угрозы для жизни нет.

Злоумышленник пока на свободе, он мог спрятаться в здании библиотеки. Сотрудников и посетителей учреждения эвакуировали, полиция обследует помещения.

В начале июля два человека пострадали во время стрельбы во дворе начальной школы в городе Оверленд-Парк в штате Канзас.