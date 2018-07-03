Два человека пострадали при стрельбе в американской начальной школе

3 июля, 22:04
Фото: AP/Jose Luis Magana
Два человека пострадали во время стрельбы во дворе начальной школы в городе Оверленд-Парк в штате Канзас во вторник, сообщается в пресс-релизе полиции города.
Инцидент произошел около 09:00 по местному времени. На место преступления первыми прибыли пожарные и медики. Они обнаружили двух раненых мужчин на игровой площадке рядом со школой, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся с места преступления на чужом автомобиле, отмечают правоохранители.
Дети и сотрудники образовательного учреждения не пострадали. Неизвестный выбрал целью двоих контрактных рабочих. Причиной происшествия, по версии следствия, стал конфликт между рабочими, устанавливавшими оборудование на игровой площадке школы. Один из них выстрелил в своих коллег во время ссоры.
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