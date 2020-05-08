Около 700 тыс рублей похитили у клиентов фирмы в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подольске предпринимательница похитила порядка 700 тысяч рублей, перечисленных клиентами фирмы за покупку мебели.

Как сообщает портал "МВД Медиа", женщина занималась продажей мебели в одном из торговых центров Подольска. Отмечается, что злоумышленница заключила с тремя покупателями договоры купли-продажи и получила предоплату.

Однако обязательства выполнены не были, а женщина перестала выходить на связь. В результате полиция установила подозреваемую и вызвала для дачи объяснений. Женщина пояснила, что деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Двое мужчин в форме работников скорой помощи ранее похитили у бизнесмена более 10 миллионов рублей.