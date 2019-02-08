Москвичка оказалась в больнице после собрания в школе

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Жительницу Москвы госпитализировали после конфликта на родительском собрании в школе. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах в пятницу, 8 февраля.

Инцидент произошел в минувший вторник. В полицию о госпитализации 47-летней женщины сообщили сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По предварительным данным, москвичка получила телесные повреждения во время конфликта на родительском собрании в школе №1468.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили из больницы.

Собеседник агентства уточнил, что заявление от москвички не поступало в полицию. Кроме того, правоохранители не могут связаться с пострадавшей – "дома дверь гражданка не открывает". Другие подробности инцидента неизвестны.