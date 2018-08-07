При крушении самолета на Аляске погибли четыре человека

07 августа 2018, 07:31
Фото: AP
В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Аляска погибли четыре человека. Все они оказались гражданами Польши, передает "Газета.ру".
Сообщается, что катастрофа произошла недалеко от гор Денали.
По данным издания, после аварии один человек объявлен пропавшим без вести. По мнению спасателей, он тоже погиб, но из-за плохих погодных условий найти его тело пока не удалось.
Служба транспортной безопасности начала расследование инцидента, выясняет все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в Южной Калифорнии в городе Санта-Ана двухмоторный самолет упал на парковку возле торгового центра. При крушении самолета погибли все пять пассажиров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: