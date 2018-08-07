При крушении самолета на Аляске погибли четыре человека

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В результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Аляска погибли четыре человека. Все они оказались гражданами Польши, передает "Газета.ру".

Сообщается, что катастрофа произошла недалеко от гор Денали.

По данным издания, после аварии один человек объявлен пропавшим без вести. По мнению спасателей, он тоже погиб, но из-за плохих погодных условий найти его тело пока не удалось.

Служба транспортной безопасности начала расследование инцидента, выясняет все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Южной Калифорнии в городе Санта-Ана двухмоторный самолет упал на парковку возле торгового центра. При крушении самолета погибли все пять пассажиров.