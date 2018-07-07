Задержан подозреваемый в краже у гражданина Великобритании

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Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества у гражданина Великобритании, сообщает пресс-служба МВД РФ со ссылкой на официалного представителя ведомства Ирину Волк.

Британец сообщил о пропаже личного имущества в такси 6 июля. "Сотрудниками уголовного розыска установлен автомобиль, в который сел мужчина, и задержан один из подозреваемых", – заявила Волк. По ее словам, с мужчиной работает следствие. Полицейские ищут соучастника преступления.

Ранее сообщалось, что британец в такси выпил предложенный неизвестными кофе. После употребления напитка он потерял сознание. Проснувшись, он обнаружил кражу. Было возбуждено уголовное дело.

СМИ сообщали, что пострадавшим был футбольный обозреватель BBC, а ущерб от кражи составил почти тысячу фунтов.