Два ребенка попали в реанимацию после пожара в Солнцеве

Два ребенка пострадали при пожаре на западе столицы. Инцидент произошел вечером 6 февраля на улице Родниковая, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Огонь вспыхнул в строительной бытовке у электродепо "Солнцево". Детей спасли рабочие. По предварительной информации, семимесячная девочка получила ожоги лица и кисти, а ее трехлетняя сестра – ожоги лица, ушных раковин и конечностей.

Пострадавших доставили в хирургическую реанимацию.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электроприборами. Личности родителей установлены – это граждане Киргизии, которые в Москве проживают в 3-м Михайловском проезде.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Специалисты выясняют, почему дети оказались в строительном вагончике.