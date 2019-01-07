Крупный пожар в автосервисе в ТиНАО локализован

Сотрудникам МЧС удалось локализовать крупный пожар, который вспыхнул вечером 7 января в здании автосервиса в поселении Рязановское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.
"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 22.53 возгорание локализовано", − подчеркнули в пресс-службе МЧС.
Кровля одноэтажного кирпичного здания загорелась на улице Фабрики имени 1 Мая в поселении Рязановское в понедельник вечером. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, а затем возросла до 500 "квадратов".
Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. Тушением пожара занимаются 20 единиц техники и 67 сотрудников МЧС.
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