Крупный пожар в автосервисе в ТиНАО локализован

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Сотрудникам МЧС удалось локализовать крупный пожар, который вспыхнул вечером 7 января в здании автосервиса в поселении Рязановское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

"Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 22.53 возгорание локализовано", − подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Кровля одноэтажного кирпичного здания загорелась на улице Фабрики имени 1 Мая в поселении Рязановское в понедельник вечером. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, а затем возросла до 500 "квадратов".

Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. Тушением пожара занимаются 20 единиц техники и 67 сотрудников МЧС.