Главарей ячеек террористической организации задержали в Татарстане

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Предполагаемых главарей "Хизб ут-Тахрир" (террористическая организация, запрещенная в России) задержали в ходе спецоперации в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности.

Поймать террористов удалось благодаря совместной работе сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии в Азнакаевском и Бугульминском районах республики.

Задержанные действовали по указанию зарубежных кураторов. Они привлекали в свои ряды мусульман и пополняли боевые формирования на Ближнем Востоке.

Во время обыска у главарей ячеек нашли пропагандистские материалы и документы. У них забрали средства связи и электронные носители информации. Всех задержанных арестовали.

В октябре районный суд Казани арестовал Эдуарда Низамова, который возглавлял ячейку террористической организации. Под стражей мужчина останется до 21 ноября.

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