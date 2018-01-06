Угрожавший взорвать дом в Белграде сдался полиции

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Вооруженного мужчину, который забаррикадировался в доме на окраине Белграда и угрожал устроить взрыв, уговорили сдаться полиции. В настоящее время он задержан, сообщили в МВД Сербии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в частном доме на окраине сербской столицы заперся мужчина, возможно, вооруженный пистолетом и гранатой. Он пригрозил, что взорвет здание. Тогда представители правоохратнительных органов оцепили район, перекрыв ряд прилегающих к дому улицах.

"После двух часов переговоров с сотрудниками МВД гражданин 1973 года рождения, который утром заперся в коридоре своего дома в районе Раковица, сдался полиции", − цитирует РИА Новости сообщение ведомства. В МВД страны также уточнили, что ранее задержанный уже находился в розыске по постановлению суда.