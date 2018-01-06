Два самолета столкнулись в аэропорту Торонто. Видео

6 января, 15:08
Фото: ТАСС/Artur Wida/Zuma
Столкновение двух самолетов произошло 5 января в аэропорту Торонто Пирсон − крупнейшей воздушной гавани Канады. Об этом сообщается в микроблоге аэроузла в Twitter
По предварительным данным, прибывший лайнер врезался в покидавшее стоянку воздушное судно. Уточняется, что в результате аварии пассажиры не пострадали.
There has been an aircraft incident involving two aircraft on the Terminal 3 apron. Fire and emergency services have responded and passengers have been evacuated. More details to come.— Toronto Pearson (@TorontoPearson) 6 января 2018 г.
Авиакомпания WestJet, в свою очередь, сообщила в Twitter подробности инцидента. По ее сведениям, самолет авиакомпании Sunwing при выезде со стоянки врезался в Boeing 737-800, который прибыл из мексиканского Канкуна. В момент столкновения на борту лайнера WestJet находились 168 человек. Их эвакуировали. В другом самолете пассажиров не было.
WestJet has confirmed that WS2425, a Boeing 737-800 with 168 guests and six crew onboard, inbound from Cancun to Toronto Pearson, while waiting to proceed to the gate and stationary, was struck by a Sunwing aircraft pushing back from the gate.— WestJet (@WestJet) 6 января 2018 г.
Кроме того, как передает телеканал Москва 24, серьезно пострадал сотрудник аварийной службы аэропорта. Он был госпитализирован.
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