Два самолета столкнулись в аэропорту Торонто. Видео

Столкновение двух самолетов произошло 5 января в аэропорту Торонто Пирсон − крупнейшей воздушной гавани Канады. Об этом сообщается в микроблоге аэроузла в Twitter

По предварительным данным, прибывший лайнер врезался в покидавшее стоянку воздушное судно. Уточняется, что в результате аварии пассажиры не пострадали.

There has been an aircraft incident involving two aircraft on the Terminal 3 apron. Fire and emergency services have responded and passengers have been evacuated. More details to come.



Авиакомпания WestJet, в свою очередь, сообщила в Twitter подробности инцидента. По ее сведениям, самолет авиакомпании Sunwing при выезде со стоянки врезался в Boeing 737-800, который прибыл из мексиканского Канкуна. В момент столкновения на борту лайнера WestJet находились 168 человек. Их эвакуировали. В другом самолете пассажиров не было.

WestJet has confirmed that WS2425, a Boeing 737-800 with 168 guests and six crew onboard, inbound from Cancun to Toronto Pearson, while waiting to proceed to the gate and stationary, was struck by a Sunwing aircraft pushing back from the gate.