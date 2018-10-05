Пропавший в Подмосковье срочник вернулся в воинскую часть

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Механик-водитель, чья машина заглохла во время полевого выхода в Подмосковье, самостоятельно вернулся в воинскую часть, рассказали РИА Новости в Росгвардии. Подробности инцидента в ведомстве раскрывать не стали.

Накануне машина, которой управлял солдат-срочник, заглохла во время полевого выхода на марше к месту проведения занятия в Московской области. Позже росгвардейцы нашли технику и штатное вооружение водителя и вернули их в воинскую часть. Начались поиски водителя.

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