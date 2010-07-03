СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

СК попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре столицы. Речь идет о задержанных Данииле Кононе, Сергее Абаничеве и Владиславе Барабанове.

"Ходатайства об избрании меры пресечения поступили в суд", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда.

Сейчас под стражу по этому делу заключены пять человек, еще одному вменяют только нападение на представителя власти. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

Предыдущая несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Тогда правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

