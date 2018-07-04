Россельхознадзор обнаружил цветочный трипс в розах из Кении

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Россельхознадзор выявил цветочный трипс в розах из Кении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

Уточняется, что на контрольном посту сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, осматривая срезы кустовых роз из Кении, выявили наличие в них калифорнийского цветочного трипса. Впоследствии их выводы подтвердила лабораторная экспертиза, которую провели во Всероссийском центре карантина растений, рассказали в ведомстве Агентству "Москва".

В Россельхознадзоре также заявили, что зараженные растения уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством России.