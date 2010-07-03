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04 марта, 19:56

СК возбудил дело из-за проживания детей в антисанитарных условиях в Балашихе

происшествия

04 марта, 19:56

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с проживанием четверых детей в антисанитарных условиях в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Установлено, что в квартире проживает супружеская пара с четырьмя детьми. В жилом помещении содержится большое количество бездомных животных. В квартире нет света, повсюду тараканы и экскременты животных.

Правоохранители также опросили соседей, которые рассказали, что родители ведут антиобщественный образ жизни и злоупотребляют спиртными напитками.

В свою очередь, инспектор ПНД, ответственная за данный район, рассказала, что неоднократно посещала семью и составляла административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних четыре раза пыталась ограничить взрослых в родительских правах, однако во всех случаях Балашихинский суд отказал в удовлетворении исков.

Следователи запросили документы о деятельности участкового и иных должностных лиц, ответственных за профилактику. Кроме того, правоохранители выяснят, какие меры приняла управляющая компания по фактам обращения граждан по поводу антисанитарных условий в квартире соседей.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики, а также иных должностных лиц территориальных органов, наделенных контрольными и надзорными функциями, в том числе за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", – резюмировали в СК РФ.

происшествия

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