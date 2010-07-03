СК возбудил дело из-за проживания детей в антисанитарных условиях в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с проживанием четверых детей в антисанитарных условиях в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Установлено, что в квартире проживает супружеская пара с четырьмя детьми. В жилом помещении содержится большое количество бездомных животных. В квартире нет света, повсюду тараканы и экскременты животных.
Правоохранители также опросили соседей, которые рассказали, что родители ведут антиобщественный образ жизни и злоупотребляют спиртными напитками.
В свою очередь, инспектор ПНД, ответственная за данный район, рассказала, что неоднократно посещала семью и составляла административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних четыре раза пыталась ограничить взрослых в родительских правах, однако во всех случаях Балашихинский суд отказал в удовлетворении исков.
Следователи запросили документы о деятельности участкового и иных должностных лиц, ответственных за профилактику. Кроме того, правоохранители выяснят, какие меры приняла управляющая компания по фактам обращения граждан по поводу антисанитарных условий в квартире соседей.
"Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики, а также иных должностных лиц территориальных органов, наделенных контрольными и надзорными функциями, в том числе за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", – резюмировали в СК РФ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.