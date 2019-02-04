Восстановлено движение электричек на участке Гжель – Овражки в сторону Москвы

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Движение электричек Казанского направления МЖД на участке Гжель – Овражки в сторону Москвы восстановлено по всем путям после сбоя, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

По предварительной информации, на перегоне с автомобильного моста упала балка и повредила контактный провод первого главного пути.

На место происшествия прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. На время восстановительных работ было затруднено движение поездов на участке в сторону Москвы. Поезда следовали на перегоне по одному пути.

В настоящее время с отклонением от графика до 50 минут следуют три электропоезда со станций Шатура и Черусти в Москву. Возможна задержка этих составов при отправлении в обратные рейсы.

Оперативную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра РЖД.