Названа возможная причина пожара в больнице в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

Причиной пожара в реконструируемом корпусе больницы в центре столицы могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Вероятнее всего, пожар в реконструируемом корпусе больницы произошел в результате неосторожного обращения с огнем", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также рассматриваются другие версии.

Возгорание произошло утром в четверг, 3 декабря, по адресу улица Дурова, дом 26, строение 5. Согласно данным из открытых источников, там располагается один из корпусов Московского международного онкологического центра.

При пожаре погибли два человека. Всего спасатели вывели из здания 27 рабочих. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

