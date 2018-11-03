МЧС проверяет информацию о пожаре в научном институте Минобороны в Москве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

МЧС проверяют информацию о пожаре в здании Главного управления научно- исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны в Москве, сообщает ТАСС.

Здание расположено на улице Профсоюзная, 84/32. По предварительным данным, в здании виден дым. На место происшествия выехали спасатели.

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