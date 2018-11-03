Мужчину ударили ножом в кафе в Западном Бирюлеве

Фото: depositphotos/blinow61

В ходе конфликта в кафе в районе Западное Бирюлево мужчина получил ножевое ранение, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, между тремя мужчинами произошла ссора и один из них ударил оппонента ножом. На место прибыла полиция. Обстоятельства выясняются. Сообщается, что инцидент произошел в заведении на улице Медынская.

В МВД подтвердили факт конфликта и получение одним мужчиной ранений.