Сотрудников автосервиса эвакуировали из-за устройства на дне автомобиля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудников автосервиса на юго-западе столицы эвакуировали из-за найденного подозрительного предмета.

"Сотрудники автосервиса обнаружили дне Mercedes- Benz прикрепленный предмет, похожий на зарядное устройство с батарейками и кнопками", – цитирует Агентство "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Поляны. Ожидается прибытие следователей и кинологов.

