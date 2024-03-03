В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации шести боевиков

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В ингушском Карабулаке отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации шести боевиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

"Принято решение о снятии режима контртеррористической операции (КТО), действовавшего с 19:30 2 марта 2024 года на части территории города Карабулака", – говорится в сообщении.

Район проведения операции был ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. Жителей домов этих улиц эвакуировали. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что боевики планировали устроить несколько актов терроризма.

В ходе задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ. Уже в воскресенье, 3 марта, силовики ликвидировали шестерых боевиков, их личности установлены. По данным НАК, они были приверженцами ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация).

После зачистки силовики обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. В комитете добавили, что правоохранители и гражданские не пострадали в ходе проведения операции.