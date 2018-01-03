Уголовное дело о ДТП в ХМАО передано в региональное управление СК

3 января, 22:39
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Расследование уголовного дела по факту аварии с десятью жертвами в Ханты-Мансийском автономном округе передали региональному СУ СК России.
"Такое решение принято в связи с тяжестью наступивших последствий ЧП (гибель несовершеннолетних), произошедшего в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань", – говорится в сообщении на сайте СК.
Ранее сообщалось, что авария с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошла в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО. В ДТП погибли 10 человек, среди которых четверо детей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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