Уголовное дело возбуждено после ДТП в Югре

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Уголовное дело возбуждено после ДТП в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где погибли 10 человек.

"Следственным управлением УМВД России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сообщили РИА Новости в штабе правительства Югры.

Там также отметили, что на месте происшествия работают сотрудники следственного управления полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что авария с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошла в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО. В ДТП погибли 10 человек, среди которых четверо детей.

Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших задействованы психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и главного окружного управления ведомства.