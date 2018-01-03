Уголовное дело возбуждено после ДТП в Югре

3 января, 18:42
Фото: ТАСС/Александр Сайганов
Уголовное дело возбуждено после ДТП в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где погибли 10 человек.
"Следственным управлением УМВД России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сообщили РИА Новости в штабе правительства Югры.
Там также отметили, что на месте происшествия работают сотрудники следственного управления полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что авария с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошла в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО. В ДТП погибли 10 человек, среди которых четверо детей.
Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших задействованы психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и главного окружного управления ведомства.
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