Врач медцентра в Благовещенске рассказал, как проходила операция на сердце во время пожара

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Главный врач кардиоцентра Благовещенска Александр Коротких рассказал, как прошла операция на сердце во время пожара в здании.

"Когда возник пожар, пациент уже был на операционном столе, была раскрыта грудная клетка, то есть операцию остановить было нельзя. Бригада самоотверженно работала 4–5 часов, проводилось плановое аортокоронарное шунтирование сосудов. Все время пожара я находился на связи с пожарными", – цитирует РИА Новости слова Коротких.

Он уточнил, что здание было обесточено, а в операционную электричество подавал генератор. Коротких также поделился, что ему пригодились знания по технике безопасности, отметив, что недавно прошел соответствующее обучение.

1 марта у здания центра загорелась кровля. Из него оперативно эвакуировали более 120 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для проведения разведки с воздуха применялась беспилотная авиационная система. В результате происшествия никто не пострадал.

