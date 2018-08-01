Руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" оставили под арестом

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Руководителя службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрея Бурсина оставили под арестом. Такое решение вынес Кемеровский областной суд, передает ТАСС.

Таким образом, суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда города Кемерово. Обвиняемый арестован до 7 сентября.

Ранее сообщалось, что суд арестовал начальника службы пожаротушения, обвиняемого в халатности при тушении пожара в "Зимней вишне".

Бурсина задержали 7 июля. По данным следователей, он не организовал управление пожарно-спасательным гарнизоном и не провел разведку пожара. Все это привело к гибели людей.