На 32 км трассы А107 столкнулись КамАЗ и легковые Seat и Hyundai

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Устанавливаются обстоятельства крупной автомобильной аварии на трассе А107 в Дмитровском городском округе, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью, ДТП произошло около 18:00 на 32 км дороги А107. Столкнулись КамАЗ и легковые автомобили Seat и Hyundai. В результате аварии погиб один человек. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе образовался серьезный затор из-за ДТП с участием двух легковых автомобилей и "Газели".