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15:17

Против оставившей больного сына москвички могут возбудить еще одно дело

происшествия

15:17

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудникам СК передали уголовное дело в отношении москвички, на несколько дней оставившей без присмотра больного сына. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по городу.

Следователи планируют установить обстоятельства преступления и дать правовую оценку действиям женщины. Ей может грозить обвинение по статье о покушении на убийство. Мальчик сейчас находится в столичном детском центре.

Ранее сообщалось, что полицейские во время посещения стоящей на профилактическом учете семьи обнаружили оставленного без присмотра девятилетнего ребенка. Мальчик несколько дней был в тяжелом физическом состоянии, ему требовалась срочная госпитализация. Скорая помощь доставила его в городскую больницу.

45-летняя мать ребенка не раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Несмотря на это она продолжала вести асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным и оставляла ребенка без еды и средств к существованию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Она находится под подпиской о невыезде.

происшествия

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