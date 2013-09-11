В городке имени Баумана начался демонтаж двух самовольных построек, расположенных в охранной зоне и в непосредственной близости от объекта культурного наследия федерального значения "Измайловская (Николаевская) военная богадельня, 1835 г., арх. К.А.Тон. – Служебный корпус у Передних ворот (Конюшни и сараи)", информирует пресс-служба Мосгорнаследия.

"В ходе организованных музеем историко-культурных исследований по объектам культурного наследия Измайловской (Николаевской) военной богадельни пользователь определил целесообразность демонтажа современных построек", - говорится в сообщении.

По словам директора МГОМЗ Сергея Худякова, в последнее время в Москве наметилась тенденция: собственники и пользователи сами обращаются в органы надзора за разрешением вернуть памятникам их первозданный вид.